Ney Matogrosso revela que, para ele, sexo é diversão: “Um playground”

O cantor confessou utilizar a internet para encontrar seus parceiros, mas diz sentir falta do jogo de sedução ao vivo.

O exemplo de sinceridade em pessoa. O ilustríssimo cantor Ney Matogrosso, com quase 50 anos de carreira, sempre foi responsável por protagonizar as entrevistas mais abertas e sinceras possíveis e não é agora que isso iria mudar. Em seus 81 anos, o cantor segue rodando o Brasil com turnês, atualmente a “Bloco de rua”, e mantém o fogo aceso para os demais prazeres da vida.

Dando um show em suas respostas, em uma entrevista à revista ‘Veja Rio, o cantor conta que para ele sexo é um playground e ressalta que não é só a sexualidade que define quem uma pessoa é. “A sexualidade não é o que define a pessoa. Tem muito mais em jogo. O sexo na minha vida é diversão, um playground. Eu ainda gosto. É claro que não tenho mais a mesma vida ativa dos 30 anos, mas estou atento”.

O cantor também assumiu que utiliza dos benefícios que a tecnologia e a internet nos traz para encontrar os seus parceiros, mas não esconde sua saudade dos tempos antigos. “Recebo nudes. E, às vezes, mando de volta, outras não. Porque eu também não vou ficar só nessa. Já entendi que essa troca é, na maioria das vezes, virtual mesmo… Acho que era mais gostoso antes. Você se aproximava de uma pessoa, uma coisa se acendia e você ia. Tinha algo da sedução ao vivo que eu gostava. Olhar, sentir, retribuir, ver tudo isso no rosto. Apreciava muito mais isso, inclusive, do que de ir para a cama”.