Neto de Pelé visita avô no hospital: “Tudo é no tempo de Deus!”

Sandra Regina lutou para ser reconhecida como mãe do craque da bola e agora seu filho, Octávio Felinto, ocupa o cargo de neto de Pelé

Ai gente, meus olhos se encheram de lágrimas depois que o neto do Pelé foi visitá-lo no hospital. Octavio Felinto conta que a mãe ficaria feliz de ver que o neto foi visitar o avô. Vale ressaltar que Sandra Regina moveu montanhas para ser reconhecida como filha do jogador.

Nas redes sociais, o rapaz compartilhou uma foto de mãos dadas com o avô e falou sobre a família. “Tudo é no tempo de Deus! Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. EC- 3.1. Errar e acertar fazem parte da nossa vida, nem tudo é mil maravilhas, toda família tem brigas e rusgas, a nossa não é diferente, mas a momentos que a união e o amor são mais importantes do que qualquer coisa”, disse ele.

E completou: “Agradeço a Deus por ter proporcionado esse momento, pois era o que minha mãe mais sonhava, tem coisas que uns plantam e outros colhem e nós estamos colhendo. Agradeço a quem ficou feliz por nós, estamos extremamente felizes e de antemão agradecer a todos da minha família, que foram extremamente receptivos e amorosos com a gente! Além disso, torcendo e orando pela melhora do nosso avô. Deus abençoe a todos e daqui pra frente é uma nova história!”.