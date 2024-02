Netinho, há mais de 12 anos sem se apresentar no carnaval da Bahia, nega convite para retornar do prefeito Bruno Reis

Netinho usou suas redes sociais para contar que o seu carnaval está fechado. O cantor não só fez isso , como ressaltou a importância de Bruno Reis na sua vida e falou sobre o profissionalismo do prefeito de Salvador.

“Essa semana falei com Bruno Reis e ele me perguntou se eu cantaria no carnaval de Salvador e eu disse que meu carnaval estava todo fechado, todos fora e Salvador, eu decidi não cantar mais no carnaval de Salvador”, disse ele.

Netinho ainda retorna ao passado e relembra que o prefeito já vendeu abadás da Banda Beijo. “Ele me disse que devia o primeiro carro que era comissário do beijo e vendeu 100 abadás e conseguiu comprar um carro. Tô contando publicamente para todos entenderem o seu valor, um mestre no desenho e na criação como um todo. Lembro que no inicio do beijo, Misael era meu empresário”, disse.