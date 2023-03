“Neste momento, decidi me casar com um outro homem”, dispara Leandro Karnal

Comentarista da CNN abriu o coração e refletiu sobre a sua sexualidade em entrevista para a revista Veja

Depois de tanto dar o que falar nas redes sociais, Leandro Karnal resolveu soltar o verbo sobre a sua relação amorosa com Vitor Fadul, de 27 anos. O comentarista da CNN falou sobre a sua sexualidade aos detalhes para os assinantes da Veja em uma entrevista intimista e reveladora.

“O rótulo é uma necessidade do observador, não minha. Apontar se sou hétero, homossexual, bissexual é uma necessidade que fala de posicionamento, mas ser mais ao outro para se referir a mim. Eu sou uma pessoa sexuada – e que, neste momento, decidi me casar com um outro homem. Eu não tenho um ‘tipo’ certo de interesse amoroso”, disse.

O muso ainda diz ter se apaixonado pela criatividade e personalidade de Fadul. “A gente brinca entre nós que o ‘velho’ da relação é o Vitor. Ele se autodeclara com 81 anos, porque quem não quer sair, odeia barulho – inclusive por causa do autismo – e quer voltar para casa logo é sempre ele”, revelou.