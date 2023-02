“Nem sei paquerar mais”, dispara Mari Bridi

Ex-esposa de Rafael Cardoso se jogou na curtição de carnaval, mas disse que não vai para paquerar (Foto: RT Fotografia)

Olha ela, Mari Bridi ganhou espaço na web depois do seu término de longa data com o ator Rafael Cardoso. A musa foi vista curtindo o carnaval no Rio e não deixou de pautar o motivo da sua festança, que passa longe de paquerar. Mari ainda ressaltou que não sabe como paquera.

“Não venho para paquerar, acho que nem sei paquerar mas. Não estou fechada para isso, mas esse não é extremamente meu foco agora”, disse.

A musa se separou do ex-marido no final do ano passado e tem chamado a atenção dos holofotes pelos seus looks arrasadores. “Estou solteira, saindo mais e botando mais looks para jogo, então as pessoas estão vendo mais. Mas, eu já estou há quase dois anos nessa pegada de ser saudável e ter o corpo e a mente saudáveis, para poder acompanhar os pequenos”, disse.