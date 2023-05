Nem em lua-de-mel nas Maldivas, Nikolas Ferreira esquece Jair Bolsonaro

O parlamentar se casou na última semana, com a modelo Lívia Bergamim Orletti, no interior do Espírito Santo.

Gente, será que ele passou essa vergonha no crédito ou no débito? Eu acho incrível o fato de que alguns bolsonaristas fanáticos endeusar tanto o ex-presidente, ao ponto de perder o senso do ridículo. E é óbvio, que ao falar sobre isso não podemos deixar de citar o deputado federal Nikolas Ferreira, que não cansa de passar vergonha ao tentar defender suas ideologias ultrapassadas e o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Nesta segunda-feira (08), viralizou um vídeo em que o deputado federal passou uma vergonha daquelas ao entrar no mar arquipélago afirmando que ninguém do local lhe conhecia ou falava a sua língua, e para testar sua tese fez questão de gritar o nome do ex-presidente brasileiro.

“Pode ter até baleia aqui, parceiro, eu não me importo. Ninguém entende minha língua. BOLSONARO!”, gritou Nikolas.

Vale lembrar que o parlamentar se casou no último dia 30 (domingo, 30 de abril), com a modelo Lívia Bergamim Orletti, no interior do Espírito Santo, e está no país para passar sua lua-de-mel.

Eu juro que eu fico imaginando a cara da modelo ao perceber que nem mesmo em um momento que deveria ser unicamente vivido entre eles, o seu digníssimo não consegue esquecer do Jair Bolsonaro.