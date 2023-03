Negra Li encontra sobrinha desaparecida após visão

Cantora disse que conseguiu encontrar a sobrinha após ser guiada por uma visão, ela ainda usou as redes sociais para agradecer os seguidores diante as buscas

Negra Li usou as redes sociais para dizer que finalmente encontrou a sua sobrinha desaparecida. A cantora agradeceu o apoio dos seguidores e ainda destacou a importância de cuidar da saúde mental. Li revelou que encontrou Maísa após ter tido uma visão.

“Encontrei a minha sobrinha! Não tenho palavras pra agradecer a Deus que mostrou pro meu irmão através de uma oração o lugar onde minha sobrinha estava. Saí de casa e fui guiada por uma visão. De alguma forma eu sabia que ia encontrá-la. E assim aconteceu”, disse.

A artista ainda disse para que as pessoas cuidem da saúde mental e que depressão não é brincadeira. “Ao me deparar com ela, foi um misto de sentimentos. Um alívio e muita gratidão a Deus por nos livrar do pior. Ela foi forte e venceu a depressão, mais uma vez. Mais um dia, mais uma vitória, e assim segue”, detalhou.