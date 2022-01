Nego Di se dá mal! Ao debochar do vídeo íntimo de Natália, o humorista (oi?) é denunciado no MP.

Nego Di desagradável como sempre, desta vez passou dos limites do senso e do respeito.

Nego Di desagradável como sempre, desta vez passou dos limites do senso e do respeito.

Atenção para o mantra de Tia Kátia Flávia: Parem de transformar pessoas desnecessárias em famosos! Absorva esta idéia e teremos um mundo melhor!

E porque estou falando isso? Porque Nego Di, sim, aquele que se julga muito engraçadão, mas não passa de um sem noção sem a mínima presença de espírito, fez deboche com o vídeo íntimo de Natália do BBB22… vai vendo…

Leia também Tiago Abravanel corre de ser ponto de equilíbrio de Naiara Azevedo…

Como já foi noticiado nesta coluna, Natália, participante do BBB22, teve seu vídeo íntimo divulgado e isso caracteriza crime pessoal!

Foto: Reprodução

O fato nem está mais na esfera de refletirmos sobre qual o limite do humor, pois não se deve jamais fazer piada com uma situação desta, a qual existe a configuração criminosa, que consiste em gravar e disseminar vídeos íntimos na internet!

Nego Di prima pelo mau gosto! Pela falta de noção! Pelo desinteresse! Não atoa foi eliminado com uma das maiores porcentagens de rejeição do Big Brother Brasil, perdendo apenas para Karol Conka.

E pegou mal a atitude do humorista sem graça e sem carisma! Em seu vídeo, Nego debocha do vídeo de Natália e se refere a ela como “goela aveludada” e Dalmata que gosta de chimarrão”.

Não demorou muito e de acordo com a página no Instagram, “Vem me Buscar Hebe”, Nego Di foi denunciado no Ministério Público e o caso será investigado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E nós torcemos para que este tipo de conduta seja repreendida, para que o locutor deste tipo de piada sofra punições…

E só para reforçar menines: Parem de transformar pessoas desnecessárias em famosos!

Ranço que fala né?