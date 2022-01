Tiago Abravanel corre de ser ponto de equilíbrio de Naiara Azevedo…

Quando a participante deu o título ao amigo, o neto de Silvio Santos já disparou: “Não me dê essa responsabilidade”

Na madrugada desta sexta-feira, (21), em bate papo na cozinha, a cantora Naiara Azevedo comentou que acha Tiago Abravanel, seu amigo fora do confinamento, seu ponto equilíbrio. O neto de Sisi, que não é bobo nem nada, já correu: “não me dê essa responsabilidade”.

Mas você acha que Ti parou por aí? Nem pensar! Já falou que não é amigo que passa mão na cabeça e que caso ela faça algo de errado, ele vai chamar sua atenção sem pensar duas vezes. E que caso ela lhe pergunte se falou ou fez algo que não foi correto, ele dirá a verdade. Amigos sinceros são tudo né minha gente? E finalizou dizendo que lá dentro estão ali para acertar e errar.

Foto: Reprodução

Mais cedo, Abrava, Scooby e Arthur aconselharam a cantora sair da cozinha e explorar mais os outros ambientes da casa. A moça dos cinquenta reais estava falando que está controlando a impaciência com pessoas mais lentas e Abrava disse: “Se a pessoa chegar e falar ‘quero cozinhar com você’, você consegue trabalhar isso”. E ainda disse que quando ela está no controle, ela está na zona de conforto.

E Scooby completou dizendo que ela se sente bem na cozinha, porque está no controle.