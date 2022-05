Desmascarado: Record desmente convite de Nego Di

Humorista disse que teria sido convidado para nova edição do reality, mas tudo não passa de um boato

Chega a ser engraçado como um cancelado faz de tudo para aparecer. Afe! Melhore Nego Di. Record quebrou o silêncio sobre o boato, fomentado pelo próprio humorista, de que ele teria sido convidado para a nova edição da Fazenda.

“Eles tentaram me cancelar e acabaram me conseguindo um convite pra FAZENDA!”, escreveu o humorista em sua conta oficial no Twitter.

Eles tentam tentaram me cancelar e acabaram me conseguindo um convite pra FAZENDA!😂



OBRIGADE❤️ — BRANCO DI (@negodioficial) May 3, 2022

Em comunicado oficial feito no Twitter da Record, ela informou que “não fez nem um convite ou sondagem para ‘A Fazenda 14’”, escreveu a emissora. Dançou Nego Di!

Vale lembrar que Nego Di foi o terceiro eliminado do Big Brother e saiu da casa com a rejeição de 98,76%, perdendo apenas para Karol Conká. O que muda é que ela conseguiu se reerguer, agora ele continua falando muita coisa errada na internet.