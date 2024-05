Nego Di faz graves acusações contra Felipe Neto: “Exigia prostitutas, mesmo estando casado”

Genteee,o que está rolando com esse pessoal?? Em um dia todos estão lutando pela mesma causa, no outro todos estão brigando. SOCORROOOO!!! Após as polêmica envolvendo os humoristas Nego Di e Whindersson Nunes, o influenciador Felipe Neto e a primeira-dama Janja, que eu já trouxe para vocês, agora chegou a vez do Nego Di entrar em conflito com o Felipe Neto.

Após se dizer pertencente ao #teamwhindersson diante da briga entre o humorista e o youtuber, através das suas redes sociais, Nego Di fez graves acusações contra Felipe, afirmando que o empresário é oportunista e que “estando casado”, coisa que ele nunca foi, o youtuber exigia prostitutas aos produtores, quando comparecia a algum evento em Porto Alegre.

Diante disso, em contato com OFuxico, a assessoria de imprensa de Felipe afirmou que a sua equipe jurídica já foi acionada e que Nego Di será processado pelo youtuber.