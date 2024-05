Nego Di coloca a boca no trombone e esculacha o governador do Rio Grande do Sul: “Cadê o governador do estado?”

Minha gente, a situação no Rio Grande do Sul está bem mais complicada do que podemos imaginar. através das suas redes sociais, o influenciador gaúcho e ex-BBB, Nego Di resolveu colocar a boca no trombone e expor para o povo que os voluntários que estão tentando ajudar a salvar a vida das vítimas das enchentes estão sendo barrados pelas autoridades.

“O governo do Rio Grande do Sul é um lixo, é uma vergonha o que esse desgoverno está fazendo com o nosso estado. Cara, tinha um monte de gente ajudando lá em Canoas, botando barco na água. Agora eles estão proibindo em boa parte da cidade da galera botar barco na água”, iniciou o humorista, que continuou: “Está solicitando habilitação, ver se tem cabimento, um negócio desse. Estão pedindo arrais pras pessoas que estão indo lá de jet ski, salvar a vida de outras pessoas. Estão pedindo arrais pras pessoas que têm barco. Eles estão bloqueando as passagens com a viatura da polícia”

Continuando, o Nego Di cobra um posicionamento do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, diante dessa situação: “Vê se tem cabimento. Cadê o governador do estado, que era pra deixar tudo liberado? Que era pra avisar a população, ‘Gente, precisamos de barco, precisamos de helicóptero, precisamos de insumos”. Não, ele tá lá aceitando Lula. Eu acho que ele queria estar indo pro show da Madonna, isso sim!”.

“Aí é o seguinte, eu na minha inocência, quinta-feira de manhã, no primeiro horário, eu mandei uma mensagem pro Eduardo Leite e falei assim, “Professor, ó, eu quero fazer alguma coisa, o que eu posso fazer?” Pensando que ele ia me dizer… “Cara, posta as coisas, pede ajuda, manda dinheiro, mobiliza as pessoas”, [mas] a resposta dele, em resumo, foi praticamente assim, “Ó, meu, deixa pra mim que eu sou canhoto”. Foi isso que ele falou!”, revelou o ex-BBB.

Por fim, Di fala sobre o desdenho dos políticos diante do ocorrido e afirma que são os civis que estão ajudando a salvar as vítimas da tragédia que está alastrando o Rio Grande do Sul.

“Sabe o que eu tô entendendo nesse momento? É que tem muita gente preocupada em garantir as próximas eleições, tá? Querendo se promover, querendo ser o herói, e efetivamente não tá fazendo bosta nenhuma. Porque quem tá salvando o estado não é o governador, não é tu, tá, Eduardo Leite? Pra tu ficar sabendo se em algum momento tu acha que é tu, não é tu. Não é o estado. Não é o Lula, não. Quem tá salvando o estado são os gaúchos. Essas pessoas que estão salvando o Rio Grande do Sul. Então, todo dia, dia e noite, tem gente que tá dois dias seguidos botando a cara dentro da água, correndo atrás de comida, arriscando a própria vida pra salvar outras vidas. Então, assim, vocês não… Não vão facilitar, não vão ajudar, não dificulta o caralho. E eu vou dizer pra vocês, eu vou ir pra rua de novo, eu vou ajudar e se parar na minha frente, eu não quero saber se é polícia, se é governador, se é a puta que pariu, eu vou tocar o carro por cima”, finalizou o humorista.