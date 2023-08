Nattanzinho conta que pinta a própria unha antes de shows

O cantor contou detalhes sobre o seu momento na manicure e revelou em entrevista que ele mesmo arruma suas unhas

Minha gente, eu não deixo de arrumar as minhas garras para começar a semana com o pé direito e no meio das fofocas com minha manicure, fiquei sabendo que Nattan pinta sua própria unha antes de seus shows. Tenho observações sobre a cor escolhida do esmalte, mas não posso negar que o cantor é muito vaidoso.

Em entrevista, ele ainda contou que precisava de ajuda para pintar a mão direita para o repórter, porque só conseguia pintar a mão esquerda. Ai Nattan, vem com tudo que a gente te ama. Aloca!