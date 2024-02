Nattan confirma volta aos palcos

Nattanzinho está com a corda toda para o seu retorno triunfal! O cantor tinha feito uma parada para cuidar da saúde, mas já está de volta. Em entrevista para a Caras, ele contou detalhes sobre a sua mudança no visual.

“Me senti agoniado demais. Passei quase dois meses basicamente focado no tratamento e assistindo filmes. Meu tratamento era de duas, três horas por dia e aí o resto do dia todo era vendo filme. Era em casa com a família e por mais que eu ame minha família, eu já não aguentava mais tá em casa. Queria ir para minha outra família, que são meus fãs”, confessou ele, que usou o tempo livre para se jogar nos planejamentos de sua agenda, que irá retomar no dia 9 de março, em Aracaju.

Já pensando em lançamento de músicas e DVD novo, Nattan conta que está ansioso para o retorno do projeto Desmantelo, festa a qual ele tem rodado o país desde o ano passado. “É uma festa que foi feita para a galera, que começa a noite e termina de dia. A gente prepara participações onde as pessoas só sabem na hora. A expectativa está bastante legal”, afirma.

“Estamos voltando com a agenda boa, claro, mas voltando com cuidado, devagar, respeitando tudo que o médico me pediu, tudo que a fono me pediu pra gente não extrapolar”, explica ele, que desde o ano passado enfrentava uma dura batalha contra uma infecção causada pela bactéria H. Pylori.