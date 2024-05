Nattan abandona Henrique e Juliano para dormir e a dupla sertaneja leva cachorros embora de avião

Eu ri horrores com minha fofoqueiras do Leblon de ver que Nattan não pode nem dormir que Henrique e Juliano perderam as estribeiras. A dupla sertaneja pegou os cachorros do cantor e os levou embora de avião após dizerem que o cantor os havia abandonado.

“Não cuidou de nós, ficamos 7h na casa dele. Ele vai buscar os cachorros, porque eles vão querer voltar. Nattan era limite zero, né?”, disse Henrique em vídeo.

Após acordar, Nattan disse: “Esses caras são malucos, eles são malucos, que loucura é essa. Quem vai na casa de alguém e leva os cachorros? Os meninos ficaram bebendo aqui em casa e eu vim dormir, eu estava até agora, levaram meus cachorros, que caras doidos”, finalizou.