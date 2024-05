Nathalia Santos, do Esquenta, passa por nova cirurgia após ser baleada em assalto

Nathalia Santos dividiu com seus fãs e internautas que está enfrentando as consequências após ser baleada no meio de um assalto no Rio. A ex-participante do Esquenta, programa da Globo, contou que precisou passar por uma nova cirurgia para corrigir um problema de locomoção.

A comunicadora disse que operou o nervo ciático para recuperar a sensibilidade na perna. “Passando aqui para dizer para vocês que estou em recuperação da minha segunda cirurgia. Dessa vez foi no nervo ciático, que é o responsável por eu não estar sentindo do joelho para baixo”, disse ela.

Além disso, ela contou que está usando um andador para se movimentar. “Mas vocês devem estar se perguntando: ‘Nath, mas você está em pé, que legal’. É, estou em pé, apoiada no andador, não porque eu estou sentindo a minha perna, e sim porque estou fazendo uma fisioterapia, que usa técnica chamada PNF. O que estou fazendo hoje é mostrar para vocês que eu estou bem. Tem dias que eu não estou, tem dias em que eu estou. E hoje eu vim aqui contar para vocês que a recuperação dessa segunda cirurgia está caminhando, a gente está progredindo e é isso”, afirmou.