Brilha, Natália! Sister é eliminada, mas Tadeu Schmidt revela que ela desfilará pela Beija-Flor!

A mineira foi eliminada com toda classe e vai brilhar na avenida pela escola de samba do coração da bisavó

Olha Natália pode até ter ficado chateada com sua eliminação nesta terça-feira, (12), mas ela saiu com um discurso lindo e emocionante por parte de Tadeu Schmidt e ainda ganhou uma linda surpresa: a gata vai desfilar pela Beija-Flor de Nilópolis!

Primeiro, Schmidt se declarou para Nat e exaltou o quanto ela é forte, guerreira e batalhadora ao elimina-la. “Mulherão, determinada, vai atrás do que quer. Sempre teve uma força gigantesca na vida, haveria de faltar aqui no BBB? Lembra quando você ouviu coisas do tipo ‘ninguém nunca vai te amar, porque você é toda manchada?’ Isso foi cruel, e você passou por cima. Você adora fazer as pessoas morderem a língua”. “Mulher forte. Aliás, mulher, é uma menina. Tanta força que a gente esquece que ela só tem 22 anos e conseguiu mostrar como é lindo ser um céu cheio de nuvenzinhas. Quem sai hoje é você, Natália”, encerrou, lindamente, o apresentador.

Que lindo discurso. O #BBB22 se resume em: APESAR DE TUDO tem o Tadeu. pic.twitter.com/6xup6Zx7HU — Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 13, 2022

Depois, ao ser recebida por Schmidt, ele continuou a exaltando e disse que ela tem muitos momentos inesquecíveis no programa, mas seu preferido foi quando a Beija-Flor foi a casa e ela sambou lindamente. A mineira comentou que lembra quando ela tinha cinco anos e a bisavó dizia que um dia ela estaria lá desfilando pela escola. “Você vai saber de muita coisa a partir de agora, mas uma noticia eu fiz questão de te dar”, disse o apresentador e o Dummie entrou com a bandeira da escola de samba.

“Você foi convidada para desfilar na Beija-Flor representando o BBB de forma muito especial”, contou Tadeu, que também revelou que será semana que vem. Natália vibrou, gargalhou, chorou e agradeceu! Merecidíssimo, Nat!