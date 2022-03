Samba no pé digno de Globeleza: Natália arrasa ao som da Beija-Flor no ‘BBB22’!

É de babar ver a mineira sambar! Alô escolas de samba, Carnaval 2023 precisa a ter!

É de babar ver a mineira sambar! Alô escolas de samba, Carnaval 2023 precisa a ter!

Olha, dando uma pausa nessas pataquadas todas de jogo, não se pode passar despercebido o samba no pé de Natália no ‘BBB22’. Nesta segunda-feira, (28), a escola de samba Beija-Flor de Nilópolis se apresentou no jardim da casa, claro que pelo vidro, e a mineira se acabou de sambar.

Gente, essa mulher sambando é um show a parte! Dá para ver em seu rosto o quanto ela estava amando estar ali e que nasceu para isso. Inclusive, eu acho, que Neguinho da Beija-Flor deveria se atentar que ela é o máximo e chama-la para o Carnaval 2023 — se ela não for eliminada até os desfiles desse ano, em Abril. Porque se for, já garante ela esse ano mesmo! E caso não role uma escola de samba, a próxima Globeleza, a emissora já teria né?

Qual será a escola de samba que vai ganhar a Natália em 2023?#BBB22 pic.twitter.com/69EXpSPT7c — #HITOU (@hitounaweb) February 28, 2022

Natália depois chorou muito emocionada por ter sambado ao som da Beija-Flor e gritou que estava muito feliz e que conheceu Neguinho da Beija-Flor. E sabe por que essa emoção toda? Sua Bisavó é apaixonada pela escola de samba e torce todos os anos — aliás, ela estava assistindo também emocionada. Ai gente, que fofas!

Queria ver a reação dela quando for chamada por alguma escola de samba, vai ser muito lindo.#BBB22 pic.twitter.com/zjOZYjPkZj — #HITOU (@hitounaweb) February 28, 2022