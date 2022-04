Novo paredão formado: Gustavo, Natália e Paulo André! E aí hein?!

O trio está na berlinda e sai terça-feira, (12)

Com a saída de Lina neste domingo, (10), um novo paredão foi formado com Gustavo, Natália e Paulo André bem naquele ritmo de reta final de ‘BBB’ e já sai amanhã, (12).

E sabe quem foi líder? Sim! Ele! Nosso guerreiro e último remanescente do Quarto do Pirulito: Eliezer! Que homem! E surpreendendo a todos, que achavam que ele iria indicar Gustavo, seu desafeto direto, ele indicou Paulo André, alegando ser sua estratégia.

De emparedado a líder inédito! Eli venceu a prova e é o novo lider #BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/XmwtbuMuEH — Multishow (@multishow) April 11, 2022

No confessionário, com cinco votos, Natália foi direto para a berlinda. Pela dinâmica desse paredão, quem fosse escolhido para revelar o voto no dedo duro tinha direito a uma indicação. Paulo André foi sorteado e quis saber o voto de Natália, que foi em Gustavo, e escolheu Gustavo. “Meu contragolpe vai ser no Gustavo, por motivos evidentes e óbvios. A gente sempre teve uma relação boa aqui em casa, mas tem acontecido algumas coisas não bacanas. E ele já deixou clara a vontade dele de me mandar ao paredão. Para mim é a melhor opção”.

O PA escolheu a Natália pelo dedo duro e, pela dinâmica da semana, ela tem direito a indicar alguém pro paredão: foi o Gustavo! 🔥 #BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/9zSxDdSVC8 — Multishow (@multishow) April 11, 2022

E aí? Quem será o eliminado da semana? Eu tenho um palpite que será eliminada! Acredito eu que Natália reencontrará Lina amanhã hein?