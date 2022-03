Natália dispara para Paulo André: “Eu te vejo como sombra e não consigo ouvir sua voz”

A mineira não poupou palavras ao falar sobre como acha o atleta escondido

No ‘Jogo da Discórdia’ nesta segunda-feira, (21), Natália não poupou palavras ao falar a respeito das pessoas que acredita que são ‘influenciáveis’ no ‘BBB22’. Para ela, os três são: Paulo André, Eslovênia e Laís.

No olhar da designer de unhas, Laís se rebaixa quando alguém a acusa de algo e ela é uma mulher forte e de personalidade, então não há necessidade disso, além de sempre se desculpar. A médica a rebateu ao dizer que não concorda com ela, porque ela sabe se defender e tem educação, por isso se desculpa. E que nunca foi influenciada a respeito dela e foi uma das poucas pessoas que não votava nela no início do programa.

VEZ DA NAT! Natália colocou a Laís como influenciável, e falou que ela nao pode abaixar a bola pra quando a pessoa interrompe ela, e pra nao deixar as pessoas passarem por cima dela recolocando os contextos.#ForaArthur #BBB22 pic.twitter.com/f6hoabsWFa — Felipe ❤ Drª. Lais Caldas (@exyFavelada) March 22, 2022

Já Eslovênia, é influenciável porque muitas vezes vai influenciada no contexto do jogo dela e não muda jamais, sem ver os contextos de outras pessoas. Mas isso não é ser influenciada né? Mas ok. E super arrogante disse: “É o que eu vejo!”. A moça com nome de país rebateu que não acha a palavra ruim, pois pegar algo de construtivo de alguém que acredita e é coerente não é ruim. “Em relação aos votos, eu me acho coerente, porque eu votei de acordo comigo e com os meus”, pontuou a affair de Lucas.

https://twitter.com/AcessEslovenia/status/1506236460705492998

Mas com Paulo André a coisa foi feia! A mineira disse que Paulo André é uma sombra das amizades dele [Pedro Scooby e Arthur Aguiar] e que tem dias que nem escuta sua voz. Eita! O atleta rebateu dizendo que se ele fosse influenciável, ele teria votado nela quando o Lollipop a votava incessantemente. Nat o interrompeu dizendo que a verdade dela não é absoluta, então PA pediu para falar e ela disse que deixaria, mas continuou falando. Quanto a sombra, ele disse que é uma amizade apenas e Nat disse que quer ouvir mais ele, PA usando todo o deboche disse: “Você quer o quê? Opinião, voz, quer que eu cante para você?”. A moça não gostou viu? Vixe…

PA macetou a Natália dizendo que se fosse influenciável teria votado nela quando o lollipop estava bombardeando ela. Não dá pra torcer para essas mulheres. Zero militância por aqui. #bbb22 #jogodadiscordia #foralaís pic.twitter.com/Io9vWTDYXh — BBBon (@coloreavida) March 22, 2022

https://twitter.com/Drianahg/status/1506118050952667142