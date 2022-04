”Eu não acredito!”: Natália se emociona ao ver Iza em show no ‘BBB22’ e reage!

Pelo jeito, a mineira é muito fã da cantora e a reação dela foi lindíssima!

Nesta quarta-feira, (6), rolou mais uma festa na casa do ‘BBB22’ e dessa vez com o apoio de Picpay, carteira virtual mais conhecida do Brasil. E a festa teve, além de Boninho, um show lindíssimo da cantora Iza!

Antes de ir embora da festa, Boninho pegou o celular e desbloqueou o show da cantora pelo QR Code. E foi a coisa mais linda, a carinha de Natália ao ver Iza na sua frente! Ela chorou e ficou toda trêmula. Afinal de contas, a cantora é uma ótima representatividade para as mulheres negras do nosso país — e fora que aquela mulher é um monumento né?

Depois, Iza foi super fofa com os participantes e disse que não tivesse o acrílico, daria um beijo na testa de cada um deles, mas como não podia, desejou “boa noite” falando o nome de cada um deles. E pra quê né? Ao pronunciar o nome de Natália, a sister ficou emocionada mais uma vez. E durante uma dança da cantora, a mineira gritou: “Não me olha assim não! Linda! Muito obrigada, Deus!”. Eli, você está perdendo hein?

Que coisa mais linda ela falando o nome de todo mundo!! @IzaReal 💚💜 pic.twitter.com/YHPUsZROdb — Linn da Quebrada 🧜🏽‍♀️ (@linndaquebrada) April 7, 2022

E você acha que Arthur Aguiar não curtiu o show dela? Claro que curtiu! Lá do Quarto Secreto, ele assistiu e ainda arriscou um dueto com a cantora. Pãozinho gosta da carreira de cantor né? Que ótimo…