Ixi… Natália escolhe Eliezer para castigo do Polvo, que quebra o pau com a affair, mas a web e DG se divertem!

Eliezer não é zicado, ele entrou no BBB com toooooodo o azar real

Eu comecei meu dia gargalhando de Eliezer vestido de Polvo no ‘BBB22’. Essa cena maravilhosa pode ser vista no pay per view a qualquer momento por você, leitor(a). A consequência dele escolhida por Natália pode até ser engraçada para nós, mas estremeceu a relação do casal viu?

Depois do ‘Jogo da Discórdia’ nesta segunda-feira, (11), Eliezer saiu bravo da sala ao saber do seu castigo e Nat e Jessi foram atrás dele, mas ele nem quis saber de papo. “Eu passei o programa inteiro sendo monstro. A primeira vez que sou líder. Tenho dois dias na liderança…Aí ela [Natália] me coloca no monstro? Mas ela [Natália] infelizmente… Não era voto para paredão, sair da casa!”, disparou Eli. Jessi tentou ponderar dizendo que eles já estão cheios de problemas — realmente! — e o moço respondeu que acabou. Ixi!

Natália ainda foi atrás de Eliezer argumentar, mas ele não estava afim de ouvi-la viu? Ela foi até o Quarto do Líder buscar suas coisas, porque está na Xepa — mais uma consequência da atividade — e ele entregou fora do quarto. “’Tá tudo bem! Só me ouve!”, disse a mineira, mas ele disse que não queria ouvir. Ela ainda disse que ficaria com ele no Monstro, mas ele bateu a porta na cara dela. QUE BAIXARIA! Depois, Nat foi para o quarto Lollipop e sozinha falou: “Não adianta, pois tudo que faço sou errada. Não adiante. Se falo, sou errada; se faço, sou errada. Parece que só vim aqui para errar”. Tadinha!

Gente, mas não está dando para ver Eli com essa fantasia sem rir! O Douglas Silva é o maior representante do público brasileiro. Enquanto o publicitário estava reclamando de Nat para os meninos no Quarto Grunge, Acerola começou a gargalhar da situação e Eli questionou se ele estava rindo dele, mas DG tentou disfarçar. A gente sabe que foi, DG!

Olha isso:

Eliezer dançando no Quarto do Líder com o roupão e uma cabeça de polvo. Esse é o tweet.

