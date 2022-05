Natália Deodato se arrepende demais de ter transado com Eliezer no BBB

Ex-BBB contou que não deveria ter se relacionado com o carioca, talvez, nem na amizade

Cuspindo no prato que comeu? Que isso Natália? Em entrevista ao ‘Notícias da TV’, do jornalista Daniel Castro, a ex-BBB afirmou que não deveria ter se relacionado com Eliezer. Tudo indica que a modelo tenha chegado a essa conclusão após rever as imagens da sua edição. Além disso, Nat pode rebater as críticas que recebeu depois de protagonizar cenas quentes dentro da casa.

“Foi até legal, mas me arrependo demais de ter ficado com ele, ele é uma pessoa maravilhosa, mas, hoje, vendo tudo, eu teria mantido [a relação] na zona de amigo ou talvez nem nisso”, disse a modelo.

Natália e Eliezer protagonizaram beijos quentes e polêmicos no BBB (Foto: Reprodução)

Natália ainda rebate as críticas que recebeu por ter protagonizado cenas quentes com o brother. “Não me arrependo do ato em momento algum, afinal, sou um ser humano, até os animais transam. Detesto falso conservadorismo e hipocrisia. Nas condições de confinamento, a pessoa decide se quer ou não [fazer], eu quis e está tudo certo”, contou.

Eu hein?! Vai entender… Será que rolou algum episódio que a gente perdeu pelo caminho ou a musa viu demais nas filmagens da casa? Essa história terá próximos capítulos.