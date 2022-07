“Inúmeros pretos brincaram com meus sentimentos, mentiam, eram safados”, dispara Natália, ex-BBB

Modelo foi questionada sobre o motivo de “gostar só de brancos”

Ela mata a cobra e mostra o pau. Natália Deodato foi questionada sobre o motivo de aparecer envolvida apenas com rapazes brancos e nunca estar envolvida com homens pretos. A modelo não se calou e respondeu à altura, dizendo que os homens pretos sempre brincaram com seus sentimentos.

“Já me apaixonei muito por preto e sou louca com nossa raça e nossa cor! Só que inúmeros pretos brincavam com meus sentimentos, mentiam, eram safados e novamente perpetuavam o que a gente tanto quer desmistificar: A preta ser só objeto”, escreveu Natália.

A ex-modelo ainda conta que é cansativo ser tratada assim. “Além de gostosa é parceira, correria, sonha junto, e só quer ser amada, valorizada, respeitada e exaltada. Aí o preto pega a preta faz hora com a cara dela e ainda assume a branca. A preta é para pegar, mas nunca para assumir. Preguiça!”, disse a musa.