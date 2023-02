Natália Deodato, ex-BBB, revela detalhes da produção para o carnaval

Modelo da 22ª edição do programa vai desfilar para a Beija-Flor de Nilópolis e disse que está se preparando desde outubro do ano passado

Natália Deodato promete quebrar tudo na Sapucaí, desfilando para a Beija-Flor de Nilópolis. A ex-BBB contou detalhes sobre os preparativos para o carnaval deste ano e afirmou que a rotina está intensa na reta final, pois os preparativos começaram ano passado em outubro.

“Estou me preparando desde outubro do ano passado, tanto físico, quanto look e tudo mais. Ano passado, perdi 7,5 kg em uma semana para o Carnaval. Este ano, consegui diminuir muito meu percentual de gordura. Estou com a alimentação bem regrada e preparando meu corpo, com a dança e exercícios”, disse, em entrevista ao site Quem.

A rotina saudável e com treinos rigorosos fez com que a musa perdesse 5 quilos antes de desfilar na Sapucaí. Vale ressaltar que ela desfila pelo segundo ano com a Beija-Flor, no Rio. “Não poderia deixar de compartilhar com vocês: Tenho a honra de anunciar que serei a musa destaque no carnaval e agradeço muito a Beija-Flor por essa oportunidade. Meu coração fica radiante de desde o início ter sido bem tão recebida e acolhida por essa escola incrível e cheia de energia boa. 2023 está só começando!”, escreveu.