Procurando vaga na ‘Fazenda’, ex-BBB Natália Casassola ressurge com comentário pejorativo sobre Juliano Floss e Vivi

A ex-BBB ressurgiu das cinzas após participações medianas em duas edições do reality show

Eu não aguento a vida do ex-BBB que reaparece depois de longos períodos se envolvendo em polêmicas. Foi o que aconteceu com Natália Casassola, ex-BBB8 e 13, nesta quarta-feira, (25), após fazer um comentário pra lá de pejorativo — para não dizer outra coisa — em uma foto de Vivi e Juliano Floss, ambos influenciadores.

É que o perfil Rainha Matos, no Instagram, repostou um vídeo no qual o casal está usando peças intimas um com rosto do outro. Então, Natália, que calada é poetisa, comentou: “Eles são namorados? Ou melhores amigas?”, dando a entender que Floss seria gay. Pra quê, leitor(a)?

Vivi defendeu o namorado do comentário da moça e disparou: “Rídicula né? Uma mulher adulta bostejando pela boca ainda com brincadeirinha “amiga” num tom homofóbico. Podre”. Vish! Natália não rebateu e nem respondeu… Mas calma, Nat, Carelli deve estar de olho nisso, ‘tá? Sua vaga na ‘Fazenda’ pode vir ainda!

Natália ficou marcada na edição 8 após chorar com a eliminação do seu boy na época, Fernando, que estava no paredão com ela, e quando ele saiu pela porta de saída, saiu pela casa afora atrás de Rafinha querendo agarra-lo. Cena épica…

5. natália deu um show de kween e comemorou a saída do namorado fernando no bbb8.



por que?



porque a gata queria beber todas e dar em cima do rafinha em paz pic.twitter.com/FLZQMkYgMl — paiva (@paiva) January 14, 2022