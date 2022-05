“Não estou grávida, graças a Deus”, dispara Natália Deodato

Ex-BBB chegou a fazer teste de gravidez depois de comentários sobre possível gravidez

Ela não está pronta para ser mãe, Brasil! Calma que uma hora chega, mas não é o momento. Natália Deodato tirou as chances de ser mãe no momento e se assustou com os comentários da internet. A morena revelou que chegou a fazer teste de gravidez para comprovar que não estava grávida.

Internet foi à loucura com ideia de que Natália estivesse grávida (Foto: Reprodução)

A ex-BBB foi questionada sobre a possível gravidez em uma caixinha de perguntas no seu Instagram e não teve papas na língua na hora de provar por A+B que não está. Tudo indica que a fila de Nat andou e deixou Eli na vontade.

“Não estou grávida, mas vocês falaram tanto disso que eu até fiz um teste. NE-GA-TI-VO, graças a Deus”, disse a morena. Ela ainda contou que solteira é uma palavra muito forte para caracterizar seu estado civil, ou seja, a gata tem alguém, a gente só não sabe quem ainda, mas já já a gente descobre.