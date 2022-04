Seguindo os passos de Luciano, Natália alisa cabelo

Ex-BBB disse que estava precisando de um “banho de brilho” nos cabelos

Será que a onda das alisadas vai pegar de novo? Luciano e Natália saíram do BBB e foram para o mesmo rumo: o salão. Natália ainda nem saiu do hotel, e já invadiu o salão de onde está hospedada e colocou sua mãe para dar um jeito nas suas madeixas.

“Lá fui eu dar um banho de brilho no meu cabelo, aproveitei para tirar as pontinhas, adivinhem quem fez? Minha mamãe, eu amo minha mãe mexendo no meu cabelo”, disse a ex-BBB nos stories.

Mãe de Natália alisou seus cabelos (Foto: Reprodução)

De acordo com a modelo ela precisava cortar umas pontinha e dar um jeito nos cabelos que estava com “cor de burro fugido”. Eu não sei o que pensar, só sei que amava o black power da gata.

Será que o liso é temporário ou vai ser uma mudança radical na vida de Bad Nat? Vamos aguardar para ver se Jessi também alisa os cabelos, caso sim, começarei a ficar preocupada.