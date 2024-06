Nasce neta de Anderson Leonardo, do Molejo, um mês após sua morte

A neta de Anderson Leonardo, do grupo Molejo, nasceu! Maria Alice, neta do cantor, nasceu há pouco mais de um mês da morte do cantor. Alessa Cristyne, filha do pagodeiro, deu à luz a pequena em uma maternidade na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A notícia foi compartilhada ao mundo por meio de Rafael Molejin, outro filho de Anderson, que publicou uma foto segurando a sobrinha e afilhada recém-nascida no colo. “Neném do dindo”, escreveu ele em foto publicada nos stories de seu Instagram nesta terça-feira, 3.

Anderson Leonardo morreu no dia 26 de abril de 2024, após complicações de um câncer na região inguinal, do qual ele foi diagnosticado em 2022. Pouco antes do nascimento de Maria Alice, Alessa compartilhou uma foto com o pai segurando um dos macacões da pequena e declarou: “O amor da nossa vida tá chegando…”.