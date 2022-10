Nasce em Goiânia, Maria Flor, filha do casal Virgínia Fonseca e Zé Felipe

A nova integrante de umas das famílias mais acompanhadas no instagram nasceu com 3.160kg e medindo 48cm.

E este sábado (22) amanheceu mais iluminado, na cidade de Goiânia – GO. Durante esta madrugada, a influencer Virgínia Fonseca e o cantor Zé Felipe, anunciaram em suas redes sociais o nascimento da segunda filha do casal, Maria Flor.

A irmã caçula de Maria Alice, primeira filha do casal, veio ao mundo com 3.160kg, medindo 48cm e trazendo muita felicidade à família que só está crescendo. Segundo a assessoria da influencer, mãe e filha passam bem.

Por volta das 7h da manhã, Virgínia apareceu nos seus stories e com uma foto própria legendou: “Bom dia! Indo dormir agora, nossa princesa Florzinha chegou e muito bem, graças a Deus. Assim que acordar venho falar melhor com vocês. Cara de cansadinha, mas felicidade exalando”.

Zé, também publicou uma foto dele mesmo, com a seguinte legenda: “Bom dia. Ela é linda! Florzinha chegou. Obrigado, meu Deus”. Além de seus fotos, o casal também publicou uma foto com a marca do pezinho de Maria Flor em seus corpos.