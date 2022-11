Narrador da Globo se assusta com palavrão da Seleção Inglesa

Gustavo Villani ficou impressionado com o xingamento na partida entre Inglaterra e País de Gales na Copa do Mundo o Qatar

Que, nunca foi pego de surpresa nos programas ao vivo? Eu amo um bom e velho deslize para irmos para os assuntos mais comentados e fazer com que os repórteres virem matérias. Aloca! Gustavo Villani tomou o maior susto com o palavrão dito por um jogador da Seleção Inglesa na partida contra o País de Gales na disputa do futebol na Copa do Mundo no Qatar.

O fato saiu da boca de Patrick Roberts, que soltou um palavrão bem pesado, capturado pela transmissão oficial da Fifa.

“F*ck it out”, ou traduzido para o português “f*da-se isso”. Perplexo com a situação, Villani perguntou para os espectadores e para seus companheiros de transmissão: “Vocês ouviram aí esse palavrão?”, completamente surpreso.