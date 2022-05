Nariz de Mara Maravilha vira uma bola de gude e ela recorre à clínica para arrumar

Apresentadora do SBT teve que reparar processo estético que deixou seu nariz deformado e remendou treta com Adriane Galisteu

Tá passada com esse giro que o mundo deu? Porque eu já imaginava! Mara Maravilha precisou recorrer a uma “cirurgia” para remover o ácido hialurônico do seu nariz que deixou parecendo como se houvesse uma bola de gude na ponta. A apresentadora fez stories em uma clínica de estética em São Paulo nesta segunda-feira (23) e não deixou de relembrar da treta com a apresentadora da Fazenda, Adriane Galisteu.

“Quando o mel é bom a abelha sempre volta. Gente, hoje vou fazer o narizinho da Mara, acabou que ela colocou ácido hialurônico em outro profissional e não deu o resultado que a gente esperava”, iniciou a profissional, Gabriela Barreto.

Mara interrompeu dizendo: “Não foi praga da Galisteu, linda a Galisteu, pelo amor de Deus, não foi. Mas ficou uma bolinha de gude no meu nariz e a rainha do nariz vai solucionar”.

Mara fez questão de comentar no nome de Galisteu para amenizar a treta criada entre as musas, depois que a morena chamou a loira de nariguda em uma participação no Programa do Silvio Santos.

A profissional estética ainda disse que ia remover o produto do rosto do nariz da apresentadora e que deixaria o nariz dela mais fino, pensando nos próximos tratamentos caso ela obtenha sucesso na retirada do ácido.

Sai nariz de bolinha de gude e entra nariz de boneca de porcelana. Aloca!