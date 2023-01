Naomi Osaka anuncia primeira gravidez: “Tenho muito pela frente”

Tenista de sucesso contou que é um desejo seu que seu filho assista a uma de suas partidas e possa dizer que ela é sua mãe

Ai gente, eu ainda disse para vocês que esse ano a coluna seria puro amor e carinho entre os famosos. A tenista de sucesso, Naomi Osaka, contou detalhes sobre a sua primeira gravidez com os seus seguidores nas redes sociais. A musa disse estar ansiosa para ver o seu filho grande para que ele possa assisti-la nas quadras.

“Mal posso esperar para voltar às quadras, mas tem uma pequena novidade na vida para 2023”, escreveu a atleta na legenda do post.

Na nota ela ainda conta que o ano está sendo cheio de lições. “Os últimos anos têm sido interessantes, para dizer o mínimo, mas acho que são os momentos mais desafiadores da vida que, talvez, sejam os mais divertidos. Esses meses longe do esporte, realmente me deram um novo amor e apreciação pelo esporte ao qual dediquei minha vida. Percebi que a vida é muito curta e eu não tenho nada garantido, todo dia é uma nova bênção e uma aventura. Eu sei que eu tenho muito pela frente no futuro. Uma coisa que eu espero, é minha criança assistir às minhas partidas e dizer a alguém: ‘Essa é minha mãe’”, começou.

“Eu não acho que há um caminho perfeito para seguir na vida, mas sempre senti que se você se mover com boas intenções, você achará seu caminho eventualmente”, finalizou.