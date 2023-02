“Não vou deixar o Brasil esquecer quem foi Jair Bolsonaro”, afirma Damares

A recém-eleita como senadora chama o PT de “Partido das Trevas”.

Acompanhada da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e de outros apoiadores, a recém-eleita ao Senado, Damares Alves, discursou sobre como será sua atuação no nosso parlamento. Inicialmente, a senadora lamentou a ausência de Jair Bolsonaro e afirmou que mesmo tendo perdido as eleições presidenciais de 2022, ele continua sendo o seu líder.

“A minha alegria só não está completa porque o meu presidente não está aqui comigo. Mas a nossa eterna primeira-dama está com a gente. Nosso líder é imbrochável. Nosso líder continua líder”, declarou.

Logo em seguida, Damares afirmou que dedicará o seu mandato no parlamento, para honrar o ex-presidente e não deixará que o povo brasileiro se esqueça que Lula, o atual presidente da República é um ex-presidiário.

“Eu vou dedicar o meu mandato para honrar o meu líder. Não vou deixar o Brasil esquecer um único minuto quem foi Jair Bolsonaro. E não vou deixar o Brasil esquecer que Lula é um ex-presidiário”, afirmou a senadora.

Não satisfeita em falar sobre o atual presidente, Damares declarou que será uma oposição inteligente do atual governo o denominando de Partido das Trevas.

“Serei oposição, mas serei uma oposição inteligente. Se por um acaso o ‘Partido das Trevas’ mandar para o Congresso Nacional um projeto de lei que vai salvar vidas de crianças, eu não só vou votar como vou lutar para ser a relatora do projeto. (…) Mas como eu sei que eles estão cometendo muitos erros, nós teremos que ser oposição o tempo todo”, garantiu a evangélica.

Por fim, a senadora afirmou que as indicações de suas emendas serão escolhidas através do voto popular da população que reside no nosso distrito federal, Brasília.

