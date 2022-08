“Não vai ter ano sabático, vou continuar trabalhando”, declara Celso Portiolli

Apresentador nega boatos depois de rumores sobre saída do SBT

Depois de uma entrevista polêmica no ‘Pod é Nosso’, Celso Portiolli contou que ficou ofendido com as notícias que surgiram nas redes sociais sobre uma possível saída do SBT. O apresentador contou para o site ‘Ana Maria’ que não tem a intenção de sair do SBT.

“Disse [ao podcast] que não tenho vontade de mais nada, de ganhar mais dinheiro ou fazer novos programas. A única coisa que quero é saúde. Disse que uma vontade que eu tinha era de tirar um ano sabático, ficar um ano viajando, estudando um novo idioma. Eu tinha”, contou o apresentador.

Celso ainda rebateu os boatos sobre sua saída do SBT. “Achei uma tremenda falta de respeito para com a minha pessoa. A luta que estou tendo nesses últimos tempos é grande. Não vou ter ano sabático. Vou continuar trabalhando, mesmo neste ano de tratamento. Não posso nem viajar, porque meu tratamento vai longe ainda”.