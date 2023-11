Não tinha dado um tempo das redes? Jojo volta a falar sobre seu corpo

A cantora apareceu nos stories para contar detalhes sobre seu corpo antes da cirurgia bariátrica

Jojo Todynho está passando por muitas mudanças que são perceptíveis no seu corpo. A cantora deixou o seu motorista de queixo caído ao aparecer com o corpo bem diferente do que ele estava acostumado e não deixou de contar detalhes para seus seguidores no Instagram. Vale ressaltar que ela tinha prometido ficar mais off nas redes por causa do bafafá envolvendo seu ex-marido, Lucas Souza.

“[Fábio] ficou assustado quando me viu, falou que eu estou muito diferente”, contou a cantora, que recentemente realizou uma cirurgia bariátrica, nos stories do Instagram. “Ele falou: ‘Está muito diferente’. Eu achei que era a obra [da minha casa] e falei: “É, está embolsando”. E ele: ‘Não, é você’”. contou a voz de ‘Que tiro foi Esse’.

Jojo então perguntou ao motorista se ele realmente achava que ela tinha mudado nessas últimas duas semanas. “Mudou. Lógico, cara. Está doida? É que a gente não vê a gente”, respondeu Fábio. “Para mim, eu estou no mesmo corpo, no mesmo tamanho, no mesmo tudo. Só vejo mudança igual nessa roupa. Eu comprei em Nova York e já está imensa em mim, mas vou colocar ela porque ela é bonita”. Além de realizar a cirurgia, Jojo está pegando firme nos treinos.