“Não tinha comida estragada na Fazenda”, rebate Deborah

Ruiva contou que muitas pessoa estão sendo prejudicadas pela fala problemática de Deolane em live

Fala de cá, rebate de lá. Deborah ALbiquerque n.ao ficou calada diante do comentário de Deolane de que na Fazenda ela comeu comida estragada. A ruiva contou que os peões eram tratados com comida melhor que muitos brasileiros comem, problematizando ainda mais a fala da advogada em live que esculhambou a direção do reality.

“Foi citado muito sobre a comida estragada na Fazenda. Pessoas estão sendo prejudicadas por essa fala ingrata. Não tinha comida estragada na Fazenda. A gente era muito bem servido. A gente comia melhor do que muitos brasileiros comem, do que muitas pessoas no mundo comem”, disse Deborah em vídeo postado no seu Instagram.

A ruiva ainda concluiu que pessoas estão sendo demitidas por conta do comentário da advogada. “Quem colocou comida lá para a gente comer na Fazenda foram pessoas que trabalham. Não foram os diretores, a cúpula, os bispos como ela acusa. São pessoas que trabalham. Pessoas dignas, pessoas boas. Acho que essa senhora de não sei quantos anos, ela vai ter que provar. Eu acho uma sacanagem ter funcionários perdendo o emprego deles por causa dessa senhora. Os melhores funcionários eram essas pessoas que colocavam as melhores comidas lá dentro”, completou.