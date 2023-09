“Não temos uma mudança no quadro”, declara Dudu Azevedo sobre Kayky Brito

O ator esteve no ‘Encontro com Patrícia Poeta’ e falou sobre o estado de saúde do seu amigo

Todos estamos ansiosos para ter mais e mais notícias de Kayky Brito até que Dudu Azevedo compareceu ao Encontro com Patrícia Poeta e falou detalhes sobre o quadro clínico do ator. O amigo de Kayky disse que ainda não tem uma mudança no estado de saúde e que a luta por melhora é grande.

“Bom dia, Patrícia! Estou aqui, não em nome da família, não fui designado a isso por eles, mas eu sou um amigo que começou o dia no sábado com essa notícia, dessa tragédia do atropelamento do Kayky (Brito)”, afirmou Dudu Azevedo, em primeiro lugar.

“Assim que eu pude corri para o hospital para prestar solidariedade e apoio à família, sei como é essa situação. Cheguei lá, o boletim médico era esse que todos já conhecem. Não temos ainda uma novidade, uma grande mudança no quadro, mas acho que eu venho aqui para falar a importância, nesse momento, de uma corrente positiva, de todos acreditarem na cura do Kayky”, completou, então.

“A luta é grande, mas ele vai conseguir reverter isso aí”, afirmou ainda, Dudu Azevedo. “Ouvindo a médica, a sensação que eu tenho, é que apesar da luta ser grande, serem muitas fraturas e ter um traumatismo craniano, a sensação que ela nos passou foi positiva”, contou ele, por fim.