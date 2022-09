“Não sou obrigada a ficar olhando pau de homem escroto”, dispara Bia para Shay

Dinâmica na Fazenda pegou fogo na noite de ontem (25)

Podem me dizer o que for, mas que a neta de Gretchen bota fogo na Fazenda sem ter um mínimo de papas na língua ela fala sim! Bia Miranda soltou os cachorros em Shay e disse que não suporta que ele fique andando de cueca pela casa com mulheres casadas dentro da sede, inclusive ela. Oi?

"Eu não sou obrigada a ficar vendo p#u de homem macho na minha cara não. Se manca…". #AFazenda14.pic.twitter.com/8pu2fwjf8v — PAN (@forumpandlr) September 26, 2022

“Outra, falta de respeito, ficar andando de cueca dentro de casa, cueca branca, tem mulher casada aqui e eu sou casada, tá me escutando? Eu não sou obrigada a ficar olhando pau de homem escroto na minha cara não. Se manda e vai tomar no c*, [email protected]”, disse ela.

Shay ficou muito sem graça com os comentários, mas vale lembrar que ele não é flor que se cheire, então…