Não será Murilo Benício e sim Rodrigo Lombardi o grande vilão de “Mania de Você”, a nova novela das 21h

Ai que TUDOOOO! O ator e dublador brasileiro, Rodrigo Lombardi, foi convidado pela TV GLOBO para fazer o papel de maior vilão em “Mania de Você”, e o convite foi aceito por ele. Ele foi chamado imediatamente após Murilo Benício deixar as cenas por fins financeiros. Está previsto para ele começar a gravar semana que vem, no estado de São Paulo, as primeiras cenas da nova novela das 21h da TV Globo.

Essa é a primeira vez em que Lombardi atuará em uma novela do escritor e roteirista, João Manuel Carneiro. Sua última atuação foi em Travessia, de Glória Perez, no qual atuou como o cafajeste Moretti.

Raramente Rodrigo nega convites que aparecem para ele, e ele é exceção, pois é um dos poucos atores que ainda tem contrato fixo com a TV Globo. O contrato dele foi renovado tempo antes de Travessia, novela das 21h da TV Globo, e só vence ano que vem. Após “Mania de Voce”, ele teve uma breve participação no último episódio de “Terra e Paixao”.

Esta não é a primeira vez que ele fica de escanteio na Globo. O ator foi escolhido para participar de Carcereiros (2017-2021) depois do falecimento de Domingos Montagner (1962-2016), e só pode fazer a minissérie “Passaporte para Liberdade”, porque Mateus Solano não conseguiu realizar as cenas. Diante disso, o ator Alexandre Borges também daria vida ao personagem Moretti em Travessia.

A novela que irá substituir ‘Renascer’, está prevista para ser estreada em setembro, o vilão da história será Molina e ele fará um inferno na vida dos demais personagens. Desonestamente, ele ficará milionário com sua empresa de cibersegurança e pega informações para passar a perna aos necessitados para ser mais poderoso e rico.

A relação que ele mantém com sua governanta de anos, é de muito abuso. Triste e cabisbaixa, ela fica grávida de seu patrão e dá a luz a Mavi, uma criança que ele rejeita desde o útero de sua mãe. Logo depois de Molina matar o pai de Luma, Mércia a pegou para cuidar.

Molina ficará loucamente apaixonado por Viola, esposa de Mavi. Ele se aproximará de seu filho apenas para ter mais contato com sua nora, para não correr o risco de perder a proximidade com sua nora, ele admite ser pai dele. Tudo o que ele está fazendo, é para conseguir algo com Viola, que virou inimiga de Mércia.

Para começar emocionante, na primeira semana de “Mania de Você”, Molina cometerá um homicídio, matando o pai de Luma com o apoio de seu braço direito. Os telespectadores conhecerão o surgimento dos protagonistas e os personagens principais, Viola e Luma. Com um pulo de duas décadas, a primeira semana encerra com elas já mais velhas.