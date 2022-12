“Não quero vingança, mas não me peçam para esquecer”, diz Lula sobre prisão

Presidente do Brasil acusou Sérgio Moro de enganar os brasileiros e chamar a atenção dos holofotes da mídia com mentiras

Lula está hablando mesmo! O presidente do Brasil não se calou diante do fato que marcou a sua vida em 2018, sendo preso diante das acusações de Sérgio Moro. O senador eleito determinou a prisão de Lula e, de acordo com o Correio Braziliense, ele indica que não esqueceu do fato, apontando que ele mentiu para os brasileiros e para os meios de comunicação.

“Foram cinco anos, não cinco dias, foram vidas destruídas, e nós estamos aqui de cabeça erguida. E eu tenho certeza que meus acusadores não andam de cabeça erguida como eu ando. Digo isso porque não quero vingança, depois do presente que o povo brasileiro me deu outra vez me elegendo presidente não tenho direito de me sentar na cadeira com esse sentimento”, ressaltou.

O presidente ainda disse que decidiu concorrer ao título de “presidente” após ganhar o seus direitos políticos novamente, porque era o único capaz de vencer Bolsonaro.