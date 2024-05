“não podem ser eleitos”, declara Anitta sobre Arthur Lira e negacionistas do clima 

Amores, a Anitta publicou um vídeo nas suas redes nesta sexta-feira (10) macetando parlamentares e políticos que negam a crise climática pela tragédia em curso no Rio Grande do Sul.

Anitta suplicou aos seguidores e fãs para que não votem mais em políticos que atuaram contra as ações de prevenção e proteção ao meio ambiente.

“É importante a gente não esquecer que quando a gente vota, a gente está decidindo quem vai cuidar dessas coisas pra gente […] os políticos que atacam a natureza, que se preocupam mais com o ganho financeiro do que com a prevenção de catástrofes climáticas, eles não podem mais ser eleitos, porque eles vão acabar com as nossas vidas. Agora a gente não vai ver, mas daqui a tantos anos a gente vai ver o retorno. É muito importante isso”, disparou Anitta.

Em seguida, a cantora revela que tentou marcar o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) no vídeo, mas que foi bloqueada pelo deputado por causa de outras cobranças que ela fez em temas relacionados ao meio ambiente.