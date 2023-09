“Não joguei meu bolo de propósito no chão, nunca faria isso”, dispara Carolina Dieckmann

Os internautas ficaram revoltados após o incidente com o bolo de aniversário da atriz, alguns chegaram a acreditar que ela teria jogado o bolo no chão de propósito

Estou cansada do tribunal que virou a internet. A nova julgada do momento é Carolina Dieckmann com o seu bolo de aniversário que foi estraçalhado no chão na hora do parabéns. Os internautas disseram que a atriz jogou o bolo no chão de propósito e ela rebateu as acusações diante do fato.

“No vídeo que o bolo que caiu, eu comecei a ver uns comentários maldosos dizendo que eu joguei de propósito o bolo e eu fico pensando, eu estou muito feliz, isso não me abala, mas isso me preocupa. Que pensamento feio achar que joguei meu bolo de propósito no chão. Não, eu não joguei meu bolo de propósito no chão, nunca faria isso”, começou ela.

Ela ainda finaliza: “Todo mundo comeu o bolo. O vídeo que eu postei, se vocês olharem, o bolo caiu em pé. Todo mundo comeu o bolo… Não teve desperdício de comida. Teve um acidente de um momento alegre e foi tão mágico que o bolo deu uma cambalhota e caiu em pé. Pra quem pensa nisso, presta atenção no tipo de coisa que está nutrindo… Não julgue as pessoas”, acrescentou.