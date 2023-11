“Não gosto quando entro nesse modo maluco’” diz Jade Picon sobre momento delicado

A influenciadora relatou sobre a semana difícil que teve para seus seguidores.

Olha meus amores, vocês já tiveram uma semana tão caótica e desgastante que parece que foi atropelada por um rolo compressor? Então, na madrugada desta sexta-feira (3), a Jade Picon apareceu nos stories do seu perfil do Instagram desabafando sobre a semana ruim que teve, pois nada saiu como ela planejou. Jade amiga, a gente te entende totalmente, tá?

A influenciadora ressaltou que é importante ser transparente com o seu públco e faz questão de mostrar os dois lados da moeda.

“Entrei no piloto automático. Chega fim do ano e aparece que tem mais coisas pra fazer do que disponíveis, estou atropelando tudo, fazendo tudo. É feriado, fim de semana, não interessa, o que tem que ser feito vai ser feito… Não gosto quando entro nesse modo maluco, as coisas vão passando, não estou conseguindo escrever, não sinto que estou muito conectada comigo. Em breve farei uma viagem que vai dar pra fazer esse resgate…”, começou.

“Sempre gosto de falar: as coisas me atravessam, mas não me derrubam. Essa semana, é que não mostro, não conto, muitas coisas acontecem aqui internamente, meus amores, a frase dessa semana é: não tem como as coisas te derrubarem se você já está no chão. Dia 31 foi uma seguida da outra. O que está acontecendo? Tudo de ruim e caótico. Foi punk. Tem coisas que aconteceram que eu tô até agora o próprio meme do gatinho branco”, emendou.