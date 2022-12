“Não fui no médico para fazer esse procedimento”, dispara Naldo Benny sobre procedimento no nariz

Cantor passou pelo procedimento estético no nariz e disse que não foi na clínica para isso, mas sim para fazer clareamento dentário

Xiii gente, Naldo Benny contou detalhes sobre a sua cirurgia no nariz e ainda disse que nçao foi no local para fazer o procedimento. O cantor contou que foi até o local para fazer um clareamento dental, mas que o procedimento lhe foi ofertado e ele aceitou.

“Eu não tinha o menor incômodo com meu nariz, não foi uma invenção minha, não foi uma ideia. Fui fazer clareamento, não foi equívoco meu, desejo meu, nem erro meu, agora tô passando esse perrengue. Com minha vida corrida. Olha o contratempo no meu dia a dia”, disse.

O esposo de Moranguinho ainda contou que está recuperando o nariz em outra clínica. “A galera de São Paulo me socorreu”, disparou.