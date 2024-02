“Não faz com que a gente se torne inimigos “, Belo criticou postura Rodriguinho no BBB 24

Genteeeee, o nosso amado pagodeiro Belo tem acompanhado o BBB24 e deu algumas opiniões sobre os participantes. Vale lembrar que o cantor, que se apresentou numa festa no reality show neste ano.

O pagodeiro comentou sobre a animação de Beatriz Reis no dia do seu show e sobre as atitudes de Rodriguinho no programa. E apesar da amizade que tem com o ex- Travessos, Belo ressaltou que não concorda com o que Rodriguinho tem feito e falado no reality.

“Não compactuo, às vezes, com as ideias, com a forma como pensa, mas não deixa de ser meu amigo. Quando ele sair a gente vai trocar uma ideia e está tudo bem”, disse ele em entrevista ao jornal Extra.

“Gosto muito dele, tenho um respeito muito grande por tudo que ele fez e pelo trabalho dele. Não compactuo com as ideias, sou totalmente diferente, mas isso não faz com que a gente se torne inimigos, não tem nada a ver”, explicou.

Apesar não ter levantado torcida, Belo não esconde a simpatia que sente por Beatriz. Quando o pagodeiro chegou à casa do BBB para fazer seu show, ela foi a mais empolgada, dançando e pulando ao lado dele. Apesar de alguns participantes no reality se incomodaram com o jeito espalhafatoso da sister, o artista garante que gostou.

“Não me incomodou nem um segundo, sou um artista muito dado. Não acho que seja inconveniente ou sem educação, nada disso. Ela se porta com emoção, lida com o que o coração dela está pedindo e aí transborda de felicidade. Tem gente que se contém mais, mas ela não, e isso é muito gostoso”, pontuou.

“Eu faria a mesma coisa que ela se tivesse perto de ídolos que nunca tive acesso, nunca vi. A primeira vez em que encontrei a Xuxa, por exemplo, fiquei apavorado! Não tenho a mesma dinâmica que ela, mas entendo perfeitamente e respeito isso” declarou Belo.

O cantor confessou que até incluiu nos seus shows um meme gerado no programa, quando Beatriz disse que, se Belo aparecesse novamente, ela falaria “Vem, Belo, derererê”.