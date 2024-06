“Não estou podendo ter nenhum tipo de relação sexual”, relata Viih Tube

Viih Tube contou detalhes sobre a sua gravidez e não deixou de revelar que está tendo que ficar longe do seu marido, Eliezer. A influenciadora relatou que está com descolamento da placenta e chegou a dizer que está proibida de manter relações sexuais com Eli.

“Eu não estou podendo ter nenhum tipo de relação sexual. E não é só relação sexual, tipo penetração. Eu não posso fazer preliminar, não posso fazer nada”, iniciou ela.

“Não posso nem chegar perto [do Eliezer] que meu útero contrai. Eu sinto vontade e meu útero já contrai. Por conta do descolamento da placenta, meu médico não quer que meu útero contraia, entre em contrações, porque não é bom. Eu ainda estou com descolamento”, explicou Viih Tube.

A famosa explicou que, caso tivesse seguido as mesmas recomendações médicas na primeira gestação, talvez conseguisse lidar melhor atualmente com as restrições. “Teria sido mais fácil, porque eu não sentia tanto os hormônios assim. Sentia muito cansaço, era um sono desigual, e senti isso por muito tempo na gravidez”, relatou, por fim.