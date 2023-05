“Não estou fazendo nada diferente do que outro homem já fez”, dispara Mc Pipokinha diante de polêmicas

Cantor esteve no SuperPop, e em entrevista a Luciana Gimenez, contou detalhes sobre as críticas que envolvem ela e sua carreira polêmica

Mc Pipokinha está sempre dando as caras aqui na minha coluna e depois de uma entrevista eletrizando para o SuperPop, com Luciana Gimenez, ela voltar a ficar na bica dos comentaristas de plantão ao problematizar a sua carreira quando comparada a de homens como Mr. Catra. Ela disse que não tem feito nada diferente do que eles fazem e ainda disse que não se importa com a opinião alheia.

“Sou a segunda mulher mais ouvida do streaming de áudio, se estão criticando, eu estou recebendo. Ninguém me ajudou em nada, por que eu vou me importar com a opinião alheia?”, declarou.

Pipokinha ainda diz que muita gente se inspira nela e reforçou a importância de existir representatividade. “Estou cantando uma música que outros homens também cantam. Não estou fazendo nada diferente do que outro homem já fez. Mr. Catra é um exemplo pra nós que estamos no funk. Por que ele podia cantar aquilo e eu não posso? Então, não tem nenhum problema em cantar o que eu canto”, enfatizou Pipokinha.