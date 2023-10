“Não estou 100%”, desabafa Wesley Safadão

O cantor ficou um tempo afastado dos palcos por causa de sua saúde mental, e precisou tirar um tempo para se recuperar

Wesley Safadão deu detalhes sobre sua saúde mental ao comentar detalhes de sua recuperação. O cantor apareceu para atualizar os seus fãs diante do seu estado de saúde após ter retomado a agenda de shows. Safadão ainda ressalta que não está 100%.

“Uma das perguntas que eu mais mais recebi foi: ‘Você está bem mesmo?. Se eu disser para vocês que eu estou 100%, eu estou mentindo. É um processo, mas eu não queria ficar tanto tempo longe dos palcos, como foi indicado, dois, três meses”, contou ele.

Wesley ainda completa: “Dentro do carro e dentro do aviando são dois lugares que têm me incomodado muito, que tem hora que eu peço para parar o carro para eu dar uma respirada. São gatilhos que existem. Eu quero dizer para vocês que a volta agora dos shows, eu sentei com o meu irmão e dei uma modificada na agenda. Alguns shows nós tivemos que retirar da agenda por causa da logística, é um período que não tem como extrapolar muito”, declarou ele, que ainda contou sobre a decisão de voltar aos palcos em pouco tempo. “Eu voltei muito rápido, isso assustou muita gente, mas estar em casa, na minha cabeça, eu não conseguia tirar que estava descumprindo meus compromissos. Naturalmente existe uma cobrança, não da parte da minha família nem da parte dos meus sócios, mas eu não conseguia. Decidi voltar com uma quantidade menor, com um equilíbrio”, afirmou.