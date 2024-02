“Não estamos mais juntos”, Adnet sobre ser flagrado com uma desconhecida em camarote da Sapucaí

Genteeeeee, eu tô chocada com essas fotos que eu acabei de receber de umas amigas que foram no camarote lá na Sapucaí na noite deste sábado (10). Nessas imagens, o ator e humorista Marcelo Adnet que é até então casado com Patrícia Cardoso, foi visto aos beijos com uma mulher no camarote MAR.

Procurado pela coluna Lucas Pasin, o ator declarou: “Eu e a ex-esposa não estamos mais juntos. O público não estava informado disso”.

Fontes disseram ao colunista que esta não é a primeira vez que ele é visto com outras mulheres mesmo casado com Patrícia Cardoso e que pessoas próximas do ator revelaram que ele sempre “passa dos limites” no Carnaval, e que “deu sorte” de não ter sido flagrado antes.

Segundo o portal Leo Dias, Adnet beijou a mulher na saída do camarote MAR, onde esteve com amigos um pouco antes. O jornalista contou ainda que sua equipe o presenciou pedindo o número de telefone da mulher. Ele teria deixado o evento acompanhado da mulher em um táxi.

Marcelo Adnet era casado com Patrícia desde 2017. E não podemos esquecer leque o ator já foi casado com Dani Calabresa, e o fim de casamento deles aconteceu após uma traição pública dele em pleno carnaval.